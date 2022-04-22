Хороших пиар-сценариев выхода из войны нет. Кремль не знает, как ее закончить — СМИ

Там опасаются, что информация о вероятном отводе войск породит протестные настроения среди представителей среднего класса, которые могут выйти на митинги, информирует ZN.ua.

Хороших пиар-сценариев выхода из войны нет. Кремль не знает, как ее закончить — СМИ
© Фото из открытых источников

В Кремле осознают, что "переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине". Издание "Медеза" рассказывает, что сейчас там нет понимания того, как закончить войну так, чтобы рейтинг диктатора Владимира Путина не рухнул.

В администрации роSSийского президента уже понимают, что сейчас нет "хороших пиар-сценариев выхода из войны". Несколько недель назад там уже начали отрабатывать возможные варианты.

"Посмотрели, покрутили — какого-то понятного сценария не просматривается. Поэтому [общественное] мнение к возможному проведению переговоров [и заключению мира] решили не готовить, пустили все на самотек, - цитирует СМИ свой источник в администрации Путина. - В Кремле якобы уверены, что большинство россиян всерьез воспринимают войну как "борьбу с нацистами и нацизмом".В подтверждение этого они ссылаются на результаты закрытых "социологических опросов".

В Кремле утверждают, что главной проблемой для РФ при выходе из войны может стать позиция поддерживающего ее "среднего класса". Эти россияне уверены, что "надо идти к победному, если уже начали - в Киев или даже во Львов, а отступать нельзя".

У Путина обеспокоены тем, что если РФ отведет войска – это вызовет недовольство у общества. Там подозревают, что это может даже вылиться в уличные протесты. Причиной тому считают тот фактор, что роSSийская пропаганда переборщила "с нагнетанием темы нацизма". Однако в АП РФ понимают, что слишком поздно "спорить с общественным мнением", поэтому представители власти и дальше придерживаются своих нарративов.

"Воевать придется до какого-то результата, который можно объявить победой", - предупреждают собеседники издания.

Правда, политологи сомневаются с адекватностью таких опасений: "Опираться на какую-то социологию сейчас странно. Люди, скорее, пассивны, они могут быть не против войны, но и не за нее. В Москве на машинах среднего класса букв Z что-то незаметно".

По их словам, в случае "приглушения пропаганды" никаких протестов от сторонников войны ждать не приходится - "граждане перестанут думать и говорить о нацистах, полностью переключатся на свои личные проблемы".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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