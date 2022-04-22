Дайте оружие и введите глобальное эмбарго, и роSSийские захватчики исчезнут из Украины, - Резников

Если Запад предоставит Украине необходимое оружие и введет глобальное эмбарго на роSSийскую нефть и газ, то роSSийские захватчики исчезнут с территории Украины в течение месяцев. Об этом в колонке для американского издания The Wall Street Journal написал министр обороны Алексей Резников.

«Прежде всего, нам нужно тяжелое оружие для защиты и освобождения оккупированных Россией территорий. Я знаю, что это оружие можно быстро получить из разных стран. Все что нужно – это желание сделать это. Если вы дадите нам это оружие, вы покажете миру, что вы не боитесь противостоять злу. Нам также нужно полное глобальное эмбарго на роSSийскую нефть и газ. Нам нужны реальные санкции против банковской системы и торговли РоSSии. Если вы дадите нам все это, роSSийские захватчики исчезнут из Украины через несколько месяцев».

В то же время глава оборонного ведомства отметил: если этого не сделать, война, которую развязала РоSSия, затянется. Резников подчеркнул, что военные действия могут перекинуться на другие страны.

«Если вы этого не сделаете, война затянется, а террористическое государство РоSSийская Федерация уничтожит репутацию мировых лидеров и побуждает других негодяев проверить в свои силы. Пламя войны может в любой момент перекинуться на другие страны, потому что Владимир Путин не остановится в Украине», - заявил он.

Резников утверждает, что победа Украины является единственным результатом, который заставит РоSSию переосмыслить свою стратегию агрессии. Только после этого, заверил министр, мир сможет подойти к стеканию новой архитектуры системы безопасности.

«Мы можем это сделать. Мы уже доказали свою храбрость. Нам нужны только инструменты. Как только работа будет выполнена, мы можем приступить к важному делу — созданию новой архитектуры мировой безопасности, лишенной структурных дефектов прошлого».