"РоSSияне открыли коридор для сдачи в плен, но он нам не нужен", – Верещук об эвакуации из "Азовстали"

Не выпуская гражданских из "Азовстали", оккупанты пытаются давить на украинских военных.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объяснила иностранным СМИ ситуацию с эвакуацией из заблокированного роSSийскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

"РоSSияне отказываются открыть коридор для гражданских, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских. Все они понимают. Просто таким образом они пытаются дополнительно давить на наших военных", – пояснила чиновник, обращаясь, в частности, к иностранным СМИ

Она напомнила, что на "Азовстале" находятся украинские военные и около 1000 гражданских.

"Бывают коридоры для сдачи в плен. РоSSияне открыли такой, но он нам не нужен. Потому что наши военные не хотят сдаваться им в плен. Бывают гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских из зоны боевых действий. Нам нужен такой коридор из "Азовстали", чтобы эвакуировать оттуда женщин, детей и пожилых людей», – пояснила Верещук.

Вице-премьер отметила, что лишь некоторые официальные роSSийские спикеры не стесняются озвучивать ложь, что якобы гуманитарный коридор предоставлен, но наши гражданские почему-то не хотят им воспользоваться.

"Нам важно, чтобы международные СМИ четко понимали правду: россияне боятся штурмовать "Азовсталь", но при этом они сознательно и цинично не выпускают из "Азовстали" гражданских, пытаясь таким образом дополнительно давить на наших военных", - отметила украинский министр.

Она в очередной раз обратилась к мировым лидерам и мировому сообществу немедленно приложить усилия для открытия гуманитарного коридора из "Азовстали" для женщин, детей и пожилых людей.

Как сообщалось, вчера, 21 апреля, роSSийские войска снова сорвали эвакуацию из Мариуполя. У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть.

Вчера добрались Запорожье четыре автобуса из Мариуполя, выехавших позавчера. Однако 20 апреля гуманитарный коридор также не сработал так, как планировалось, поскольку оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня.