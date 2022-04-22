Путин бросит на "Азовсталь" росгвардию и ФСБ — разведка

Диктатор, как всегда, соврал, когда вчера приказал прекратить штурм, информирует ZN.ua.

Путин бросит на
© ТАСС

РоSSийский диктатор Владимир Путин планирует привлечь к наступлению на завод "Азовсталь" в Мариуполе росгвардию и структуры ФСБ. Об этом во время телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он отметил, что вчерашние заявления Путина о том, что завод атаковать не нужно – как всегда, лукавство.

"Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", — отметил Скибицкий.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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