Путин бросит на "Азовсталь" росгвардию и ФСБ — разведка

РоSSийский диктатор Владимир Путин планирует привлечь к наступлению на завод "Азовсталь" в Мариуполе росгвардию и структуры ФСБ. Об этом во время телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он отметил, что вчерашние заявления Путина о том, что завод атаковать не нужно – как всегда, лукавство.

"Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", — отметил Скибицкий.