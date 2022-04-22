УПЦ МП просит власть разрешить богослужения в Пасхальную ночь, несмотря на то, что РФ фактически "анонсировала" обстрелы храмов

Кабинет министров Украины получил письмо, подписанное главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием (Березовским), в котором он просит власть отменить действие комендантского часа на 24 апреля, чтобы "православный народ смог отпраздновать праздник Воскресения Христова в соответствии с традициями".

Об этом пишет издание "Духовный фронт Украины", в распоряжении которого есть копия письма.

"При этом известно, что аналогичные письма получили и другие органы центральной власти Украины. То есть УПЦ МП пытается "мобилизовать" всех своих поклонников и верующих в разных учреждениях для достижения выгодного результата", - отмечает издание.

"В этом году мы готовимся к Пасхе в тяжелых условиях вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины. Уже погибло большое количество людей, среди которых женщины и дети, разрушенные города и села, в том числе и религиозные сооружения, во многих населенных пунктах население страдает гуманитарной катастрофой. Украинская православная церкви (московского патриархата, – ред.) осуждает войну против Украины ... ", - пишет митрополит Онуфрий (Березовский) в письме, адресованном правительству Украины.

Напомним, оккупанты распространяют информацию об “обстреле православных храмов в Пасхальную ночь националистами”. Это якобы должно произойти в 5 областях: Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской. Учитывая это, митрополит Киевский и всей Украины Эпифаний благословил менять время служб на Пасху.

Накануне Минкультуры напомнило верующим о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности, правил комендантского часа и попросило на Пасху молиться онлайн.

Нацполиция призвала придерживаться комендантского часа на Пасху и заверила, что правоохранители приложат все усилия для гарантирования безопасности граждан. Несмотря на это, в ряде областей местные власти, в частности в Одессе и области, решили отменить комендантский час с 22:00 23 апреля до 5:00 24 апреля в связи с празднованием Пасхи.