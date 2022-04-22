Шольц объяснил, почему Германия не может дать тяжелое вооружение Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему Бундесвер не может выполнить просьбу Украины о поставке тяжелого вооружения для помощи в войне с Россией . По мнению политика, РФ по-прежнему может угрожать странам блока НАТО.

В интервью Spiegel Шольц заявил, что тяжелое вооружение нужно Германии, чтобы защитить территорию альянса от вероятной агрессии роSSийской армии.

«Это тяжелый компромисс, на который нам постоянно приходится идти вместе с нашими партнерами. Угроза территории НАТО со стороны РоSSии сохраняется. Мы слышим это, в частности, от наших балтийских партнеров, которые просят увеличить присутствие Бундесвера. Согласно договоренностям внутри НАТО, мы должны противостоять потенциальному нападению в течение 12 дней с нашими боеприпасами и оборудованием. Я буду делать все возможное, чтобы выполнить эти обязательства», – сказал канцлер.

Шольц подчеркнул, что лучшим вариантом помощи Украине является поставка бывшего советского оружия, которое не требует от личного состава специального обучения. По его словам, Берлин ведет переговоры о поставках таких вооружений с другими европейскими странами.

Ранее Шольц лично сократил список оружия для Украины, чем спровоцировал недовольство членов правящей коалиции.