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2022-04-22
В бою с оккупантами в Херсонской области погиб призер чемпионата Европы по стрельбе
У Бидняка остались жена и сын
20 апреля в Херсонской области в бою с роSSийскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по пулевой стрельбе Иван Бидняк.
О смерти 36-летнего воина
"Он родом из Днепропетровской области, когда началось широкомасштабное наступление, он вернулся с работы в Европе домой и встал в ряды ВСУ. Он погиб от вражеского шара, выполняя боевое задание", - сказано в сообщении.
Бидняк в 2013-м году завоевал серебро на чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. Также у него в активе бронзовая награда командного турнира. У спортсмена остались жена и шестилетний сын.
Данил Слесь, ZN.ua