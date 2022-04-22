В бою с оккупантами в Херсонской области погиб призер чемпионата Европы по стрельбе

20 апреля в Херсонской области в бою с роSSийскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по пулевой стрельбе Иван Бидняк.

О смерти 36-летнего воина сообщило отделение НОК Украины во Львовской области.

"Он родом из Днепропетровской области, когда началось широкомасштабное наступление, он вернулся с работы в Европе домой и встал в ряды ВСУ. Он погиб от вражеского шара, выполняя боевое задание", - сказано в сообщении.

Бидняк в 2013-м году завоевал серебро на чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. Также у него в активе бронзовая награда командного турнира. У спортсмена остались жена и шестилетний сын.