В бою с оккупантами в Херсонской области погиб призер чемпионата Европы по стрельбе

Иван Бидняк вернулся в Украину после начала военного вторжения РФ, информирует ZN.ua.

В бою с оккупантами в Херсонской области погиб призер чемпионата Европы по стрельбе
У Бидняка остались жена и сын

20 апреля в Херсонской области в бою с роSSийскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по пулевой стрельбе Иван Бидняк.

О смерти 36-летнего воина сообщило отделение НОК Украины во Львовской области.

"Он родом из Днепропетровской области, когда началось широкомасштабное наступление, он вернулся с работы в Европе домой и встал в ряды ВСУ. Он погиб от вражеского шара, выполняя боевое задание", - сказано в сообщении.

Бидняк в 2013-м году завоевал серебро на чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. Также у него в активе бронзовая награда командного турнира. У спортсмена остались жена и шестилетний сын.


Данил Слесь, ZN.ua

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