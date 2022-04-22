Давление на НАБУ началось с первым расследованием – Сытник

На стадии формирования Национального антикоррупционного бюро давления на орган не ощущалось, но все изменилось после начала его работы, подводя итоги своей каденции, заявил экс-директор НАБУ Артем Сытник. Он также напомнил, как вместо законопроекта об упрощенной процедуре увольнения директора НАБУ появился проект закона о Высшем антикоррупционном суде.

«Мы не ощущали сопротивления как такового на стадии формирования институции. Однако все изменилось после того, как мы начали расследование. Первое производство мы зарегистрировали 4 декабря 2015 вскоре после назначения руководителем САП Назара Холодницкого. По ощущениям, когда мы уже начали расследовать дело Мартыненко – тогда у элит начались сомнения, будто «с НАБУ что-то не то». А когда дело дошло до снятия депутатского иммунитета с Александра Онищенко и привлечения его к уголовной ответственности за коррупцию (летом 2016 года – прим.), с тех пор нас фактически начали воспринимать всерьез как угрозу», – отметил Сытник.

Он добавил, что в Украине всегда были коррупционные дела, но они касались либо экс-чиновников, либо действующих, но не самого высокого звена. В то же время самая высокая среда всегда была неприкосновенной. Этим и отличается НАБУ от других органов – расследует коррупционные преступления именно топ-чиновников.

«И когда мы уже начали расследовать реальные кейсы – элита испугалась. И начались попытки «укротить» НАБУ, установить политический контроль. Наиболее критичным, пожалуй, был момент, когда в 2017 году мы расследовали так называемое дело «рюкзаков Авакова» (народное название уголовного производства из-за вероятной вовлеченности в коррупционную схему одного из близких родственников экс-министра внутренних дел – прим.)», – добавил Сытник.

Он напомнил, что тогда два руководителя фракций «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» зарегистрировали законопроект, упрощавший процедуру увольнения директора НАБУ. Сам Сытник был тогда в Вашингтоне, где в один день встречался и с президентом Всемирного банка, и с руководителем Международного валютного фонда. По словам экс-директора НАБУ, тогда он думал, что все, конец.

«Но международные партнеры тогда избрали очень жесткую позицию и отстояли НАБУ. И вместо законопроекта о моем увольнении появился законопроект об антикоррупционном суде. Президент Порошенко изначально был против этой идеи. Однако впоследствии он резко изменил свою риторику», – указал Сытник.

Однако, по его словам, время все равно было упущено. Потому что дела, которые расследовало НАБУ, в судах общей юрисдикции пылились, их не хотели слушать. В то же время, появление Высшего антикоррупционного суда показало, насколько по-другому может быть построено правосудие.

«И мы уже видели, что каждую неделю – минимум один реальный приговор перед войной выносился. Только судей, получивших реальные приговоры за коррупцию в Антикоррупционном суде, больше, чем за все 30 лет независимости Украины. Поэтому с одной стороны, к сожалению, мы потеряли время на создание Антикоррупционного суда, с другой – слава Богу, что он есть, что он работает и работает по совершенно другим стандартам правосудия», – добавил Сытник.