Давление на НАБУ началось с первым расследованием – Сытник
Эксдиректор НАБУ назвал самые резонансные дела, возмутившие толерантные к коррупции политические элиты, информирует
На стадии формирования Национального антикоррупционного бюро давления на орган не ощущалось, но все изменилось после начала его работы, подводя итоги своей каденции,
«Мы не ощущали сопротивления как такового на стадии формирования институции. Однако все изменилось после того, как мы начали расследование. Первое производство мы зарегистрировали 4 декабря 2015 вскоре после назначения руководителем САП Назара Холодницкого. По ощущениям, когда мы уже начали расследовать дело Мартыненко – тогда у элит начались сомнения, будто «с НАБУ что-то не то». А когда дело дошло до снятия депутатского иммунитета с Александра Онищенко и привлечения его к уголовной ответственности за коррупцию (летом 2016 года – прим.), с тех пор нас фактически начали воспринимать всерьез как угрозу», – отметил Сытник.
Он добавил, что в Украине всегда были коррупционные дела, но они касались либо экс-чиновников, либо действующих, но не самого высокого звена. В то же время самая высокая среда всегда была неприкосновенной. Этим и отличается НАБУ от других органов – расследует коррупционные преступления именно топ-чиновников.
«И когда мы уже начали расследовать реальные кейсы – элита испугалась. И начались попытки «укротить» НАБУ, установить политический контроль. Наиболее критичным, пожалуй, был момент, когда в 2017 году мы расследовали так называемое дело «рюкзаков Авакова» (народное название уголовного производства из-за вероятной вовлеченности в коррупционную схему одного из близких родственников экс-министра внутренних дел – прим.)», – добавил Сытник.
Он напомнил, что тогда два руководителя фракций «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» зарегистрировали законопроект, упрощавший процедуру увольнения директора НАБУ. Сам Сытник был тогда в Вашингтоне, где в один день встречался и с президентом Всемирного банка, и с руководителем Международного валютного фонда. По словам экс-директора НАБУ, тогда он думал, что все, конец.
«Но международные партнеры тогда избрали очень жесткую позицию и отстояли НАБУ. И вместо законопроекта о моем увольнении появился законопроект об антикоррупционном суде. Президент Порошенко изначально был против этой идеи. Однако впоследствии он резко изменил свою риторику», – указал Сытник.
Однако, по его словам, время все равно было упущено. Потому что дела, которые расследовало НАБУ, в судах общей юрисдикции пылились, их не хотели слушать. В то же время, появление Высшего антикоррупционного суда показало, насколько по-другому может быть построено правосудие.
«И мы уже видели, что каждую неделю – минимум один реальный приговор перед войной выносился. Только судей, получивших реальные приговоры за коррупцию в Антикоррупционном суде, больше, чем за все 30 лет независимости Украины. Поэтому с одной стороны, к сожалению, мы потеряли время на создание Антикоррупционного суда, с другой – слава Богу, что он есть, что он работает и работает по совершенно другим стандартам правосудия», – добавил Сытник.