"Гранату в подвал и все": оккупант похвастался маме, как уничтожал украинцев

Никита Ельшов, которому еще нет 20 лет, рассказал, что "добил" заблокированных украинцев.

РоSSийский военный в телефонном разговоре с матерью похвастался, как убивает украинцев и признался в потерях. Женщина поддержала действия сына и никоим образом не осудила их. Перехваченный телефонный разговор появился в сети.

Из очередного перехвата становится понятным что оккупанты уничтожают даже тех людей, которые оказались в "ловушке" под завалами.

Журналистам удалось установить личности роSSийского солдата, который похвастался убийством украинцев. Так Никита Ельшов, которому еще нет 20 лет, рассказал, что "добил" заблокированных украинцев.

"Да вот вчера: выпустите нас, спасите нас. Из подвала кричали. Да конечно, гранату им туда в подвал и все", – хвалится солдат кремля.

По словам парня он спит с оружием в руках, а несколько военных из его подразделения получили травмы и теперь вернутся домой. Солдат уверен, что им должны выплатить по миллионы рублей. Но уже сейчас известно, что многие выжившие рашисты жалуются, что им ничего не платят.