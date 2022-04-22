Германия готова стать гарантом безопасности для Украины — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ готов стать для Украины гарантом безопасности. Во время интервью Spiegel он отметил, что Берлин сделает для этого все необходимое.

Он также заявил, что сейчас главное – чтобы в Украине прекратили огонь с последующим выводом роSSийских войск. При этом Шольц отметил, что ФРГ не будет предоставлять нашему государству тяжелое вооружение, чтобы не спровоцировать угрозу путинской агрессии против НАТО.

"Предстоит мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить ее безопасность. И мы доступны в качестве гарантов", - отметил Шольц.

Он также добавил, что в мире не будет "мира" в той интерпретации, как его видит диктатор Владимир Путин.