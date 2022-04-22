Украина будет искать роSSийских военных преступников по всему миру: в СНБО рассказали детали
Больше не осталось мест, где представители кровопролитного путинского режима могли бы чувствовать себя в безопасности, информирует
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине был создан специальный орган, который будет искать роSSийских военных преступников в любой точке мира. Об этом он рассказал
"Такой орган у нас есть. И все подонки, участвовавшие в тех вещах, о которых вы сказали (военные преступления на оккупированных территориях Украины) они обязательно будут наказаны. Где бы они ни находились, в какой бы точке мира мы их ни находили. Никто не останется безнаказанным за то, что он убивал наших детей, людей, наше мирное население. Все будут без исключения наказаны", — заверил он.
Данилов убеждает, что россияне, которые совершали зверства по отношению к украинцам на оккупированных территориях, не смогут скрыться в современном мире.
"Откуда бы вы ни были — из Тулы, из Москвы, из каких-то других городов РФ, пока она не развалилась на клочки — вы будете за это нести наказание", — подчеркнул секретарь СНБО.