Украина будет искать роSSийских военных преступников по всему миру: в СНБО рассказали детали

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине был создан специальный орган, который будет искать роSSийских военных преступников в любой точке мира. Об этом он рассказал во время телемарафона .

"Такой орган у нас есть. И все подонки, участвовавшие в тех вещах, о которых вы сказали (военные преступления на оккупированных территориях Украины) они обязательно будут наказаны. Где бы они ни находились, в какой бы точке мира мы их ни находили. Никто не останется безнаказанным за то, что он убивал наших детей, людей, наше мирное население. Все будут без исключения наказаны", — заверил он.

Данилов убеждает, что россияне, которые совершали зверства по отношению к украинцам на оккупированных территориях, не смогут скрыться в современном мире.