Оккупанты могут устроить провокации на Пасху — СБУ призывает украинцев быть особенно бдительными

Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в один из наибольших христианских праздников, информирует ZN.ua.

Оккупанты могут устроить провокации на Пасху — СБУ призывает украинцев быть особенно бдительными
© Василий Артюшенко, ZN.UA

РоSSийская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях против верующих в период Пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине. Таким образом РосСМИ уже готовят основы для провокаций со стороны армии РФ и заранее переводят ответственность за них на Украину, сообщает СБУ.

«Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху – один из самых больших христианских праздников», - говорится в сообщении.

Украинцев призывают быть особенно бдительными в этот период.

«Служба безопасности Украины и Национальная полиция приложат максимум усилий, чтобы Пасха прошла безопасно. Однако гражданам следует учитывать, что в нашей стране идет война, и враг готов к любым действиям в отношении гражданского населения. Уважение к церквям и святыням у него тоже отсутствует – об этом свидетельствуют многочисленные бомбардировки таких объектов», - отметили в СБУ,

Поэтому правоохранители рекомендуют верующим воздержаться от массовых скоплений в церквях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях.

Также украинцев просят соблюдать правила комендантского часа, установленные администрациями каждого региона.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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