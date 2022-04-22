"Они это скрывают": Данилов назвал реальные потери оккупантов на утонувшем крейсере "Москва"

Ракетний крейсер "Москва"

Алексей Данилов назвал ориентировочные потери рф на крейсере "Москва", который потопили ВСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что, по предварительной оценке украинской стороны, РоSSия смогла спасти 58 человек из 510 членов экипажа на крейсере "Москва".

"Мы считаем, что они спасли 58 человек. Мы не можем это утверждать, но предварительно выходит, что да. Но они это скрывают. Всего было на крейсере 510 человек. Но если человека нет, нечего хоронить, не нужно проводить какую-нибудь церемонию. Пропал без вести, исчез. Вот такая политика у россиян", – сказал Данилов в интервью "Украинской правде".

Алексей Данилов

Как известно, 14 апреля в Черном море затонул флагман роSSийского Черноморского флота – крейсер "Москва". Это произошло после того, как в него попали украинские ракеты – заявили власти Украины и Пентагон. А вот по версии роSSийского Минобороны, пожар произошел в результате детонации боеприпаса, после чего корабль пытались буксировать в порт, но якобы из-за шторма он затонул.

Ракетний крейсер "Москва"


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Блок рекламы


Похожие новости
Мелитопольские партизаны уничтожили около 100 оккупантов – мэр городаМелитопольские партизаны уничтожили около 100 оккупантов – мэр города
В Харьковской области ВСУ уничтожили артиллерию и систему ПВО оккупантовВ Харьковской области ВСУ уничтожили артиллерию и систему ПВО оккупантов
Кремль планировал создать концлагеря для украинцев в Сибири, – ДаниловКремль планировал создать концлагеря для украинцев в Сибири, – Данилов
РоSSию и Беларусь ждет разное будущее: в СНБО назвали идеальный вариант конца вторжения рф в УкраинуРоSSию и Беларусь ждет разное будущее: в СНБО назвали идеальный вариант конца вторжения рф в Украину
С начала войны в Украине погибли по меньшей мере 21,2 тыс. оккупантовС начала войны в Украине погибли по меньшей мере 21,2 тыс. оккупантов
С начала войны украинские военные ликвидировали уже около 21 200 оккупантов — Генштаб ВСУС начала войны украинские военные ликвидировали уже около 21 200 оккупантов — Генштаб ВСУ
На Харьковщине пограничники "навели" ВСУ на дислокацию оккупантов - врагов и технику уничтожили, - ГПСУНа Харьковщине пограничники "навели" ВСУ на дислокацию оккупантов - врагов и технику уничтожили, - ГПСУ
Украинские бойцы разнесли артиллерию и ПВО оккупантов на Харьковщине: все подробностиУкраинские бойцы разнесли артиллерию и ПВО оккупантов на Харьковщине: все подробности
"Значительные потери": в больницу на Луганщине оккупанты свозят сотни раненых и погибших, новые данные"Значительные потери": в больницу на Луганщине оккупанты свозят сотни раненых и погибших, новые данные
Украинские защитники уничтожили Камаз оккупантов с опасными боеприпасами: чем хотели уничтожить нашу техникуУкраинские защитники уничтожили Камаз оккупантов с опасными боеприпасами: чем хотели уничтожить нашу технику
Последние новости
Подгружаем последние новости