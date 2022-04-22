"Они это скрывают": Данилов назвал реальные потери оккупантов на утонувшем крейсере "Москва"

Алексей Данилов назвал ориентировочные потери рф на крейсере "Москва", который потопили ВСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что, по предварительной оценке украинской стороны, РоSSия смогла спасти 58 человек из 510 членов экипажа на крейсере "Москва".

"Мы считаем, что они спасли 58 человек. Мы не можем это утверждать, но предварительно выходит, что да. Но они это скрывают. Всего было на крейсере 510 человек. Но если человека нет, нечего хоронить, не нужно проводить какую-нибудь церемонию. Пропал без вести, исчез. Вот такая политика у россиян", – сказал Данилов в интервью "Украинской правде".

Как известно, 14 апреля в Черном море затонул флагман роSSийского Черноморского флота – крейсер "Москва". Это произошло после того, как в него попали украинские ракеты – заявили власти Украины и Пентагон. А вот по версии роSSийского Минобороны, пожар произошел в результате детонации боеприпаса, после чего корабль пытались буксировать в порт, но якобы из-за шторма он затонул.