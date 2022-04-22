Мелитопольские партизаны уничтожили около 100 оккупантов – мэр города

Жители города вообще не поддерживают оккупационную власть и всячески ей противодействуют

Мелитопольские партизаны уничтожили около 100 оккупантов – мэр города
© Цензор.нет

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области украинские партизаны продолжают уничтожать оккупантов – обнаружены тела около 100 роSSийских военных. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, опубликовав видео в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, мелитопольцы изначально показали свое сопротивление оккупации, выходя на митинги, после чего россияне начали похищать самых активных жителей города. Но это, как говорит Иван Федоров, россиянам не помогло приглушить сопротивление украинцев, которое стало более радикальным.

“Они не смогли закрыть рот и похитить всех, кто против оккупации – это более 90% мелитопольцев. Поэтому да, по данным разведки, сейчас уже есть подтверждение того, что уничтожено около 100 оккупантов», – заявил городской голова Мелитополя.

Иван Федоров также сказал, что оккупанты проводят в городе перепись населения. Они намерены мужчин заставить вступить в ряды русской армии. Но к проведению референдума они не готовятся, потому что не имеют поддержки в городе вовсе.

“Как доказательство тому есть то, что они уже месяц пытаются возобновить обучение в наших школах и детсадиках, но это им не удается. Потому что наши жители, ожидающие возвращения Украины и восстановления контроля над городом украинской власти, не хотят вести своих детей на территорию школ, захваченных оккупантами”, – сказал Иван Федоров.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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