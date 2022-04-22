В Мариуполе мужчин делят на три категории: некоторых сразу сажают в тюрьмы и подвергают пыткам

В Мариуполе мужчин делят на три категории: некоторых сразу сажают в тюрьмы и подвергают пыткам

Те преступления, которые мы видели в Буче, в Мариуполе нужно умножать на 25, чтобы представить масштабы.

Путинские захватчики продолжают совершать военные преступления против мирных украинских граждан. В осажденном роSSийскими оккупантами Мариуполе рашисты организовали "фильтрационные" лагеря. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире всеукраинского телемарафона.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Оккупанты внимательно изучают дело каждого мариупольца, а после мужчин делят на три категории.

К первой относятся государственные служащие и муниципальные работники. Их сразу сажают в тюрьмы, а также подвергают пыткам. По словам Бойченка, это может продолжаться несколько недель.

Вторую категорию, к которой относятся мужчины, не служившие на госслужбах, – отправляют на службу в ряды так называемых "вооруженных сил ДНР".

Для третьей категории, а именно тех, кто не может служить, оккупанты оставили "черную" работу – им приходится зачищать следы преступлений рашистов. Они, в частности, разбирают завалы, хоронят трупы и тому подобное.

"Те преступления, которые мы видели в Буче, в Мариуполе нужно умножать на 25, чтобы представить масштабы. Это имеет признаки военного преступления и геноцида украинской нации", – подчеркнул мэр Мариуполя.


Александра Павленко, politeka.net

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