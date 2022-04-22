Оккупанты обстреляли областную больницу в Лимане из "Ураганов", - Кириленко

Прямые попадания снарядов повлекли за собой пожар, а также разрушения как в больнице, так и в жилых домах, которые расположены рядом.

РоSSийские оккупанты обстреляли 22 апреля Лиманскую областную травматологическую больницу из "Ураганов".

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Прямые попадания снарядов вызвали пожар и разрушения как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом. Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы", - рассказал Кириленко.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщали, что вражеским обстрелов подверглась также Авдеевская больница и Ямпольская и Славянская общеобразовательные школы.