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2022-04-22
Суркис задержан на границе — СМИ
Сейчас он ждет решения пограничников о том, пропустят его или нет, информирует
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На пункте пропуска Раковец задержали депутата и одного из президентов ФК "Динамо" Григория Суркиса, пытавшегося покинуть Украину еще в начале войны. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает
"Суркис вывозил 13 часов через "зеленый коридор", - пишет СМИ. - Часы не были указаны в декларации. На данный момент таможня вынесла ему отказ по вывозу часов".
Пока пограничники Суркиса не пропустили.
"Протокол о недекларировании не был составлен. Суркис сейчас задержан и ждет решения о том, пропустят ли его за границу или нет", — пишет СМИ.
Виктория Хмилевская, ZN.ua