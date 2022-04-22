Суркис задержан на границе — СМИ

Сейчас он ждет решения пограничников о том, пропустят его или нет, информирует ZN.ua.

Суркис задержан на границе — СМИ
© uefa.com

На пункте пропуска Раковец задержали депутата и одного из президентов ФК "Динамо" Григория Суркиса, пытавшегося покинуть Украину еще в начале войны. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает УП.

"Суркис вывозил 13 часов через "зеленый коридор", - пишет СМИ. - Часы не были указаны в декларации. На данный момент таможня вынесла ему отказ по вывозу часов".

Пока пограничники Суркиса не пропустили.

"Протокол о недекларировании не был составлен. Суркис сейчас задержан и ждет решения о том, пропустят ли его за границу или нет", — пишет СМИ.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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