Суркис задержан на границе — СМИ

На пункте пропуска Раковец задержали депутата и одного из президентов ФК "Динамо" Григория Суркиса, пытавшегося покинуть Украину еще в начале войны. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает УП .

"Суркис вывозил 13 часов через "зеленый коридор", - пишет СМИ . - Часы не были указаны в декларации. На данный момент таможня вынесла ему отказ по вывозу часов".

Пока пограничники Суркиса не пропустили.