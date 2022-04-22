В планах РоSSии не только Донбасс, но и юг Украины и выход в Приднестровье

Причина выхода в Приднестровье – там якобы "ущемляют русскоязычных"

В планах РоSSии не только Донбасс, но и юг Украины и выход в Приднестровье
© Минобороны РоSSии/t.me

РоSSия планирует не только установить контроль над всей территорией Донбасса, но и полностью захватить юг Украины, чтобы пробить себе сухопутный коридор в Крым и Приднестровье, где якобы "ущемляют русскоязычных". Об этом 22 апреля сообщило роSSийское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на заместителя командующего Центральным военным округом ВС РФ Рустама Миннекаева.

"С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач роSSийской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", – цитирует издание Рустама Миннекаева.

Таким образом, россияне планируют не только установить сухопутный коридор в Крым, но и пробить выход в непризнанную молдавскую республику Приднестровья, где, мол, также притесняют русскоязычных.

"Контроль над Югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснений русскоязычного населения", – добавил он.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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