Полный контроль над Донбассом и сухопутный коридор в Крым: РоSSия озвучила свой план на вторую фазу войны

В РФ заговорили о притеснениях россиян в Приднестровье.

РоSSийская армия во время начавшейся на этой неделе второй фазы начатой 24 февраля "спецоперации" планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной и обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Об этом 22 апреля сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

"С начала второй фазы спецоперации она уже началась буквально два дня назад, одной из задач роSSийской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также влиять на жизненно важные объекты украинской экономики", – цитирует Миннекаева роSSийское агентство "Интерфакс".

По словам роSSийского военного высокопоставленного чиновника, контроль роSSийской армии над Югом Украины также позволит получить выход в Приднестровье.

"Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также фиксируются факты притеснений русскоговорящего населения", – отметил Миннекаев.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на заявления РФ о "второй фазе".

"Они думают, что могут захватить Донбасс и Юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за Свободу и мы победим - написал Ермак в телеграмме.