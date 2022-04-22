Угроза попадания в ядерный реактор: оккупанты запустили ракеты над Южноукраинской АЭС, видео
РоSSийские военные совершили очередной акт ядерного терроризма. На этот раз оккупанты угрожали ракетным ударом по Южноукраинской атомной электростанции. Об этом
Так 16 апреля над площадкой АЭС пролетели три ракеты, выпущенные с территории Беларуси в направлении Николаева.
"Угроза попадания в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – была высокой. Это очередной акт ядерного терроризма россии, угрожающий безопасности всего мира!", – сказано в сообщении.
В пресс-службе обратились в МАГАТЭ с требованием принять меры для прекращения ядерного терроризма россии, вывода военных формирований рф с территории ЗАЭС, а также установления демилитаризованных зон вокруг украинских атомных электростанций.