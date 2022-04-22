Угроза попадания в ядерный реактор: оккупанты запустили ракеты над Южноукраинской АЭС, видео

Угроза попадания в ядерный реактор: оккупанты запустили ракеты над Южноукраинской АЭС, видео

РоSSийские военные совершили очередной акт ядерного терроризма. На этот раз оккупанты угрожали ракетным ударом по Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба компании "Энергоатом".

Так 16 апреля над площадкой АЭС пролетели три ракеты, выпущенные с территории Беларуси в направлении Николаева.

"Угроза попадания в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – была высокой. Это очередной акт ядерного терроризма россии, угрожающий безопасности всего мира!", – сказано в сообщении.

В пресс-службе обратились в МАГАТЭ с требованием принять меры для прекращения ядерного терроризма россии, вывода военных формирований рф с территории ЗАЭС, а также установления демилитаризованных зон вокруг украинских атомных электростанций.


Александра Павленко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты избавились от "знаменитостей "ДНР", отправив на войну: "РоSSия отплатила"Оккупанты избавились от "знаменитостей "ДНР", отправив на войну: "РоSSия отплатила"
Из 90 автобусов доехало лишь 4: оккупанты обманули жителей Мариуполя, которых эвакуировали наканунеИз 90 автобусов доехало лишь 4: оккупанты обманули жителей Мариуполя, которых эвакуировали накануне
Рухнули один за другим: бойцы ВСУ нанесли мощный удар по роSSийской авиации, видеоРухнули один за другим: бойцы ВСУ нанесли мощный удар по роSSийской авиации, видео
Оккупанты собираются оцепить ВСУ на востоке: актуальная карта боевых действий на ДонбассеОккупанты собираются оцепить ВСУ на востоке: актуальная карта боевых действий на Донбассе
"Значительные потери": в больницу на Луганщине оккупанты свозят сотни раненых и погибших, новые данные"Значительные потери": в больницу на Луганщине оккупанты свозят сотни раненых и погибших, новые данные
«Современные» роSSийские крылатые ракеты оснащены электроникой разработанной в 60-х годах прошлого века — ГУР Минобороны«Современные» роSSийские крылатые ракеты оснащены электроникой разработанной в 60-х годах прошлого века — ГУР Минобороны
"Охотятся на персональные данные": в Энергодаре оккупанты предлагают пенсионерам "подачку""Охотятся на персональные данные": в Энергодаре оккупанты предлагают пенсионерам "подачку"
"Ни один человек не придет": глава Херсонщины рассказал о "референдуме", который готовят оккупанты"Ни один человек не придет": глава Херсонщины рассказал о "референдуме", который готовят оккупанты
На временно оккупированной территории Херсонщины оккупанты хотят провести "псевдореферендум", а после - "перепись населения"На временно оккупированной территории Херсонщины оккупанты хотят провести "псевдореферендум", а после - "перепись населения"
"Рабы для россии": мобилизованный из так называемой "ДНР" рассказал, как оккупанты с ним обходились"Рабы для россии": мобилизованный из так называемой "ДНР" рассказал, как оккупанты с ним обходились
Последние новости
Подгружаем последние новости