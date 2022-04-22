Герой из Попасной отдал свою жизнь ради светлого будущего Украины: "Это был человек чести и дела"

Герой из Попасной отдал свою жизнь ради светлого будущего Украины: "Это был человек чести и дела"

Когда же началось полномасштабное вторжение вражеской армии рф, житель Попасной закрыл свой магазин и пошел в военкомат.

В бою с роSSийскими оккупантами в Попасной на Луганщине погиб местный военный Виктор Ложка. Мужчина почти с первых дней войны защищал город в составе батальона Нацгвардии"Донбасс".

О трагедии сообщил редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов в Facebook.

Виктор Ложка был настоящим местным патриотом. В составе батальона "Донбасс" мужчина воевал на востоке еще в 2014-2016 годах.

Когда же началось полномасштабное вторжение вражеской армии рф, житель Попасной закрыл свой магазин и пошел в военкомат. Он стремился организовать тероборону, однако ее там "почему-то создавать никто не планировал". Тогда Виктор вновь стал на службу в родное подразделение.

Он говорил, что ситуация в Попасной сложная, но украинские силы стоят на обороне и не сдадут город. По его словам, военные путинской армии, которые состояли у большинства из мобилизованных жителей ОРДЛО, несли значительные потери. Это он называл заслугой своих боевых товарищей – профессиональных ребят-военных.

"Это был патриот своего города, патриот Украины, человек чести и дела, настоящий герой Донбасса", – подчеркнул Бутусов.


Александра Павленко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
В "полку 200-х" прибавилось: сводка по потерям РоSSии на войне Украины на 22 апреляВ "полку 200-х" прибавилось: сводка по потерям РоSSии на войне Украины на 22 апреля
У Украины уже больше танков, чем у РоSSии — ПентагонУ Украины уже больше танков, чем у РоSSии — Пентагон
"Ни один человек не придет": глава Херсонщины рассказал о "референдуме", который готовят оккупанты"Ни один человек не придет": глава Херсонщины рассказал о "референдуме", который готовят оккупанты
"РоSSия точно не ограничится этим": в Минобороны Украины озвучили планы оккупантов до 9 мая"РоSSия точно не ограничится этим": в Минобороны Украины озвучили планы оккупантов до 9 мая
Рада приняла закон о десоветизации законодательства УкраиныРада приняла закон о десоветизации законодательства Украины
РоSSия сконцентрировала на территории Украины 85 батальонных тактических групп – ПентагонРоSSия сконцентрировала на территории Украины 85 батальонных тактических групп – Пентагон
В Попасной наши бойцы уничтожили вражеский отряд ливийцев и сирийцев – ДаниловВ Попасной наши бойцы уничтожили вражеский отряд ливийцев и сирийцев – Данилов
Оккупанты планируют вывезти зерно из временно захваченных территорий Украины — ДенисоваОккупанты планируют вывезти зерно из временно захваченных территорий Украины — Денисова
С начала вторжения РФ в Попасной погибли более 100 человек, оккупанты контролируют половину городаС начала вторжения РФ в Попасной погибли более 100 человек, оккупанты контролируют половину города
Украинские войска в Попасной уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии, – ДаниловУкраинские войска в Попасной уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии, – Данилов
Последние новости
Подгружаем последние новости