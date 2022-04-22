Герой из Попасной отдал свою жизнь ради светлого будущего Украины: "Это был человек чести и дела"
Когда же началось полномасштабное вторжение вражеской армии рф, житель Попасной закрыл свой магазин и пошел в военкомат.
В бою с роSSийскими оккупантами в Попасной на Луганщине погиб местный военный Виктор Ложка. Мужчина почти с первых дней войны защищал город в составе батальона Нацгвардии"Донбасс".
О трагедии сообщил редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов в Facebook.
Виктор Ложка был настоящим местным патриотом. В составе батальона "Донбасс" мужчина воевал на востоке еще в 2014-2016 годах.
Когда же началось полномасштабное вторжение вражеской армии рф, житель Попасной закрыл свой магазин и пошел в военкомат. Он стремился организовать тероборону, однако ее там "почему-то создавать никто не планировал". Тогда Виктор вновь стал на службу в родное подразделение.
Он говорил, что ситуация в Попасной сложная, но украинские силы стоят на обороне и не сдадут город. По его словам, военные путинской армии, которые состояли у большинства из мобилизованных жителей ОРДЛО, несли значительные потери. Это он называл заслугой своих боевых товарищей – профессиональных ребят-военных.
"Это был патриот своего города, патриот Украины, человек чести и дела, настоящий герой Донбасса", – подчеркнул Бутусов.