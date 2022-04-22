В Харьковской области ВСУ уничтожили артиллерию и систему ПВО оккупантов

В Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили три системы реактивного залпового огня и ПВО роSSийских оккупантов. Армия врага потеряла не только технику, но и немало личного состава, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что пограничники определили места сосредоточения оккупантов, их средств ПВО и артиллерии.

«Впоследствии по указанным координатам ВСУ нанесли огневое поражение. В итоге уничтожено много орков, 3 единицы РСЗО и система ПВО», - говорится в сообщении.