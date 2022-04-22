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2022-04-22
В Харьковской области ВСУ уничтожили артиллерию и систему ПВО оккупантов
Пограничники определили места сосредоточения врага.
Фото иллюстративное© ГСЧС / Facebook
В Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили три системы реактивного залпового огня и ПВО роSSийских оккупантов. Армия врага потеряла не только технику, но и немало личного состава,
Отмечается, что пограничники определили места сосредоточения оккупантов, их средств ПВО и артиллерии.
«Впоследствии по указанным координатам ВСУ нанесли огневое поражение. В итоге уничтожено много орков, 3 единицы РСЗО и система ПВО», - говорится в сообщении.
Анастасия Гурин, ZN.ua