Суд арестовал более 200 млн гривен экс-нардепа из окружения Януковича

Государственное бюро расследований арестовало более 200 миллионов гривен необоснованных активов бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов", приближенного к семье беглого экс-президента Виктора Януковича.

По данным Бюро, бывший регионал совместно с окружением президента-беглеца "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донбасса.

"После создания РоSSии террористической организации “ДНР” злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник", - сказано в сообщении.

Согласно данным Бюро, исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 203,4 млн грн, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Денежные средства могут быть связаны с роSSийским капиталом и использоваться для финансирования агрессии.

ГБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов.

Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины. 4 статьи 110-2 и ч. 3 статьи 436-2 УК Украины.

"Осуществляя хозяйственную деятельность, он сотрудничал с оккупационной администрацией государства-агрессора в ущерб национальной безопасности Украины. Уплачивая налоги и наполняя бюджет псевдореспублики, экс-нардеп фактически оказывал финансовую помощь незаконным вооруженным формированиям, контролируемым РФ , в условиях ведения боевых действий против Украины" – отмечают в Офисе генпрокурора.

Правоохранители не называют имя экс-нардепа, по данным УП, речь идет о 77-летнем Николае Янковском, который был депутатом Верховной Рады нескольких созывов (5 и 6-го – от "Партии регионов").