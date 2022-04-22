Глава Луганской ОВА обвинил россиян в срыве эвакуации

Рубежное под обстрелами, автобусу не добраться.

Глава Луганской ОВА обвинил россиян в срыве эвакуации
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай обвинил россиян в срыве эвакуации мирных жителей.

"РоSSияне срывают эвакуацию – Рубежное под обстрелами, автобусу не добраться", – написал Гайдай в телеграмме.

Глава ОВА подчеркнул, что власти будут пытаться доставить в южную часть Рубежного автомобиля, "потому что люди ждут, чтобы их забрали". А также доставить в город еду.

"Автобус для эвакуации, к сожалению, не доехал - начался плотный артиллерийский обстрел. РоSSияне не дают спасти мирное население, блокируют людей в городах, постоянно под огнем", - отметил глава ОВА.

Ранее сегодня вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что власти не будут проводить эвакуацию зелеными коридорами из соображений безопасности.

Несмотря на это, власти Луганщины заявили, что будут пытаться вывезти часть людей. Из Лисичанска и Рубежного планировали эвакуировать пожилых людей, которым тяжело самостоятельно передвигаться. В общей сложности эвакуация 22 апреля была запланирована по пяти маршрутам. Кроме указанных выше населенных пунктов, это Северодонецк, Попасная, Горская община.

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