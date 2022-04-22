Не Янукович: в СНБО раскрыли, кого Кремль готовился поставить у власти в Украине

Не Янукович: в СНБО раскрыли, кого Кремль готовился поставить у власти в Украине

РоSSия после захвата Украины хотела поставить у власти в Киеве высокопоставленных украинских военных.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«После того, как они мечтали, что они через 2-3 дня займут нашу страну, некоторые люди с большими погонами должны были возглавить правительство, все наши институции, — это были украинские военные самого высокого уровня", - сказал Данилов в интервью.

При этом Данилов не назвал имена этих украинских военных, а также то, что с ними происходит сейчас.

Также секретарь СНБО прокомментировал «вбросы» относительно того, что одним из кандидатов на должность главы нового украинского правительства якобы был Олег Царев.

«Нет, это люди, которые имели гражданство Украины и имеют большие звезды на своих погонах пока», - заверил Данилов.

Напомним, также вскоре после полномасштабного вторжения рф появились слухи о том, что якобы власть в Украине хотят передать беглому Виктору Януковичу. Так, об этом открыто заявлял Кадыров, предлагая Зеленскому отдать власть «легитимному» Януковичу.

Добавим, что сегодня, 22 апреля, в рф официально заявили о планах обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью.


Катерина Петренко, politeka.net

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