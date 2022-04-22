WSJ: Как не допустить ядерной войны в Украине?

Сама идея, что в 2022 году постоянный член Совбеза ООН применит ядерное оружие, чтобы завоевать соседнюю страну, кажется немыслимой. Но такая угроза все же существует.

Месяцами комментаторы и чиновники в РоSSии гремели ядерным оружием, расхваливая московскую доктрину «эскалации ради деэскалации». Другими словами, если РоSSия будет проигрывать в войне, которую она сама начала, она оставляет за собой право нанести ядерный удар. И вот через два месяца тяжелых боев в Украине роSSийская армия, похоже, терпит поражение, - пишет на страницах Wall Street Journal бывший советник Белого дома по национальной безопасности и глава American Global Strategies Роберт О'Браян.

Он напоминает об уничтожении флагмана Черноморского флота РФ крейсера «Москва», называя его лишь одним из последних унизительных для роSSийской армии эпизодов. По иронии, комментатор на роSSийском государственном телевидении осудил уничтожение крейсера, назвав это «актом войны». При этом он призвал Москву в ответ «бомбить Киев ».

Если армия Украины сможет вытеснить РоSSию из Донбасса или Крыма, у Путина не будет возможности скрывать от своего населения это унизительное поражение. Если такой результат станет вероятным, решится ли Путин применить один из тысяч своих тактических или боевых ядерных боеприпасов, чтобы уничтожить Харьков, Одессу или даже Киев , пытаясь сохранить лицо и закончить войну на собственных условиях? Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан точно думает над этим вопросом.