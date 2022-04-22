Глава Минфина Франции: Эмбарго ЕС на роSSийскую нефть — вопрос недель

Однако вопрос о запрете импорта газа из РФ пока не рассматривается, информирует ZN.ua.

Глава Минфина Франции: Эмбарго ЕС на роSSийскую нефть — вопрос недель

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер заявил, что Европейский Союз в скором времени может ввести эмбарго на роSSийскую нефть. Однако вопрос о запрете импорта роSSийского газа пока не стоит. Об этом Ле Мэр сказал в интервью BFMTV.

По словам министра, эмбарго на нефть из РФ это «скорее вопрос недель, чем месяцев».

«Президент республики (ред. – Эмманюэль Макрон) неоднократно заявлял, что санкции нужно усилить», – отметил Ле Мер, говоря об «импорте угля и нефти».

«Он не предложил газ, ведь мы знаем, что для некоторых европейских государств вся экономическая деятельность просто остановилась бы», - сказал Ле Мер.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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