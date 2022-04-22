Не ждите, что санкции помогут выиграть войну в Украине – WSJ

Западные санкции против РоSSии стали масштабными. Их не ослабляли с тех пор, как два месяца назад Путин начал полномасштабную войну против Украины. Основные резервы центрального банка РоSSии заморожены. Олигархи страны пытаются спрятать свои богатства в офшорах. Западный капитал фактически нельзя инвестировать в РоSSию, а производители высокотехнологичных компонентов практически прекратили их экспорт. Большинство роSSийских банков сейчас отключены (или скоро будут отключены) от сети передачи финансовых сообщений Swift. Более 400 западных компаний ушли из РФ . РоSSийский уголь под эмбарго, и усиливается давление с целью распространить запрет на нефть и газ.

Профессор Йельского университета Николас Мадлер в эссе для Wall Steet Journal напоминает, что в Варшаве президент США Джо Байден заявил, что "эти экономические санкции - новый вид экономического государственного строительства, способный нанести ущерб, не уступающий военной мощи". Изначально многие ожидали, что такое разрушительное экономическое давление заставит Кремль отказаться от вторжения. Некоторые даже надеялись, что санкции вызовут внутренние беспорядки, которые подорвут режим Путина. И хотя перспективы роста РоSSии сейчас крайне плачевны, конечный результат санкций оказалось так же трудно предсказать, как и саму войну.

На протяжении нескольких десятилетий западные элиты рассматривали санкции как легкую замену военному конфликту. После окончания холодной войны многие ожидали, что страны станут более мирными по мере их подключения к глобальному капиталистическому порядку. Экономические санкции предлагали удобный способ сдерживания государств-изгоев при низких затратах и приемлемом риске. В результате в период с 1990-х по 2010-е годы использование санкций резко возросло. Иногда США все еще прибегали к введению войск, но Вашингтон наказывал большинство автократических режимов, от Северной Кореи до Судана и от Беларуси до Кубы, отправляя их в экономический карантин и забывая о них.

Вторжение РоSSии в Украину показало недостатки такого подхода. РоSSийская Федерация - это не царство отшельников, а экономика "Большой двадцатки". В течение двух десятилетий после окончания существования СССР она стремилась к интеграции в мировые рынки. Запад ввел санкции после оккупации Россией Крыма в 2014 году, но они мало что сделали для уменьшения роSSийской военной мощи. Угроза санкций за несколько месяцев до начала войны также не смогла предотвратить вторжение Путина 24 февраля.

Исторически сложилось так, что санкции лучше работают против малых государств, чем против крупных. В 1920-х годах угроза санкций быстро и эффективно удерживала такие государства, как Югославия и Греция, от нежелательных действий. Но в отношении более крупных держав, таких как фашистская Италия или империалистическая Япония, экономическое давление, как правило, становилось оружием истощения, а не сдерживания. Крупной экономике практически всегда потребуются месяцы, если не больше, чтобы реально ощутить эффект санкций. Если цель состоит в том, чтобы быстро подорвать боевую мощь РоSSии, богатой ресурсами, враждебной ядерной державы с большой армией, то у санкций ограниченное применение.

Европейские лидеры с запозданием признают, что одно лишь экономическое давление не способно положить конец войне такого масштаба. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн отметил на прошлой неделе, что европейским лидерам пришлось выбирать между "санкциями или оружием". Он добавил: "Мой вывод - и если бы вы сказали мне это два месяца назад, я бы ответил: "Вы с ума сошли?" - заключается в том, что теперь это оружие". Действительно, санкции лишь дополняют ожесточенное сопротивление, оказываемое украинской армией, оснащенной все большим количеством военной техники НАТО.

США и Европа продемонстрировали удивительное единство в принятии нынешнего режима санкций. Усилия президента Рональда Рейгана по введению санкций против СССР , Ливии и Никарагуа в 1980-х годах были более спорными, встретив сопротивление со стороны канцлеров Германии и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Европейские лидеры успешно добились от администрации Рейгана отмены санкций, которые не позволили бы европейским фирмам строить газопроводы из Сибири. Актуальность этого давнего спора о газопроводах для недавней саги о "Северном потоке - 2" не осталась незамеченной госсекретарем США Энтони Блинкеном, который в свое время написал книгу об этом забытом кризисе Атлантического альянса.

Поддержание санкций в отношении страны размером с РоSSию потребует от США управления не только своими союзниками по НАТО, но и незападными. В общей сложности 37 стран с развитой экономикой координируют кампанию по изоляции РоSSии. Эта группа контролирует около 55% мирового ВВП. Но большая часть международного сообщества остается вне этой коалиции.

Многие страны Латинской Америки, Африки и Азии неохотно присоединяются к санкциям отчасти потому, что они зависят от роSSийских товаров и сырья. Большинство развивающихся экономик не могут позволить себе прекратить закупки роSSийской пшеницы, кукурузы, нефти, меди, никеля, алюминия и ядерных технологий без альтернативных источников поставок. Если Запад хочет убедить или заставить отказаться от торговли с Россией более половины населения глобального Юга, ему придется помочь им смягчить шок от отказа от роSSийских товаров, иначе в будущем их ждет глобальная инфляция, долговые кризисы и региональные рецессии.

Когда придет время мирных переговоров, санкции станут полезным инструментом. Сейчас урегулирование путем переговоров может показаться неправдоподобным, но история показывает, что военные цели воюющих сторон могут меняться со временем, особенно в затяжных конфликтах. В случае реальных переговоров поэтапная отмена санкций может быть увязана с выводом роSSийских войск с украинской территории.

Мы не знаем, как будет выглядеть победа в этой экономической войне

Западные переговорщики могли бы аналогичным образом использовать замороженные активы. На сегодня правительства США , Британии, ЕС и Швейцарии заморозили активы роSSийского центрального банка на сумму около 400 миллиардов долларов и частные состояния на сумму не менее 240 миллиардов долларов. Таким образом, Запад получил значительный выигрыш, но он также понес серьезные финансовые потери из-за санкций. В конце 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в РоSSию составил 446 миллиардов долларов. Большая часть этих денег была потеряна, поскольку западные фирмы покинули страну. Портфельные инвестиции на сумму еще 120 миллиардов долларов стали невозвратными или находятся под угрозой дефолта . Путин может национализировать оставшиеся активы западных компаний, подобно тому, как большевики в 1918 году решили отменить все долговые обязательства и права собственности западных инвесторов.

Экспроприации 2020-х годов, как и экспроприации 1910-х годов, будут определять отношения Запада с Москвой на долгие годы. Но если в будущем политические изменения в Москве приведут к сближению, западным державам придется не только восстанавливать Украину, но и помогать в восстановлении роSSийской экономики, разрушенной санкциями. Межвоенные упреки, последовавшие за русской революцией и Версальским договором, являются напоминанием о том, что справедливость по отношению к жертвам агрессии должна сочетаться с щедрыми положениями, которые исправляют международные отношения и способствуют экономической стабильности.

Экономические санкции против РоSSии открыли новое поле битвы: валютные рынки, стратегические технологии, корпоративные цепочки поставок и иностранные активы. Но техническая изобретательность нового поколения санкций не может ответить на важные вопросы политики и стратегии. Мы не знаем, как будет выглядеть победа в этой экономической войне и может ли она привести к стабильному и долговечному геополитическому решению. Может ли ядерная держава, экономика и институты которой разрушены санкциями, перейти к демократии без внешней помощи? Санкции сами по себе не дают ответа. Для этого Западу потребуются позитивные экономические меры и дальновидная дипломатия.