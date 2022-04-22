Из 90 автобусов доехало лишь 4: оккупанты обманули жителей Мариуполя, которых эвакуировали накануне

Из 90 автобусов доехало лишь 4: оккупанты обманули жителей Мариуполя, которых эвакуировали накануне

Единственное, что сейчас могут сделать власти Мариуполя – это эвакуировать гражданских.

РоSSийские оккупанты в который раз цинично обманули украинцев. Вместо обещанной эвакуации в Украину захватчики вывезли мирных жителей Мариуполя на территорию государства-агрессора.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в эфире единых новостей, пишет "24 канал".

эвакуация, транспорт

Единственное, что сейчас могут сделать власти Мариуполя – это эвакуировать гражданских. По словам Бойченко, на данный момент необходима полная эвакуация населения, ведь в Мариуполе до сих пор остаются более 100 тысяч человек.

"Позавчера россия согласовала эвакуацию. Должно было быть 90 автобусов, но в Украину доехали только 4. Где делись те автобусы, которые выехали из города, мы уже понимаем – поехали в направление россии", – подчеркнул мэр.

оккупанты, война, похищение людей

Стоит отметить, что роSSийские оккупанты уже вывезли с той территории, которую они заняли, не менее 500 тысяч украинцев. Депортированных украинцев лишают средств связи, у них забирают все, даже документы.


Александра Павленко, politeka.net

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