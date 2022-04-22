Кремль планировал создать концлагеря для украинцев в Сибири, – Данилов

Осенью 2021-го Шойгу прямо озвучил план построить от 3 до 5 крупных городов от 300 тысяч до миллиона населения.

РоSSийская верхушка имела планы по депортации значительной части украинцев в концентрационные лагеря на западе Сибири для принудительных работ по строительству новых городов россиянам.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью " Украинской правде".

Он обратил внимание на то, что 6 сентября 2021 года вышла статья Шойгу, которая называлась "О новых городах Сибири".

"Мало кто обратил внимание на эту публикацию, но мы на такие вещи обращаем внимание. Внимательно ее тогда прочитав, мы понимали, что желание за счет наших граждан, именно нашей страны, строить Сибирь, как это уже было неоднократно, у них никогда не исчезнет", – отметил секретарь СНБО.

Шойгу прямо озвучил этот план – построить от 3 до 5 крупных городов от 300 тысяч до миллиона населения.

"Все сообщения, которые нам предоставляла разведка партнеров, были о концлагерях, фильтрационных лагерях, а также физическом уничтожении президента и высшего политического руководства на первом месте", - пояснил Данилов.

По мнению чиновника, в статье Шойгу намекнул о том, что на принудительных работах должны были работать украинцы. РоSSийский министр написал, что к работам должны привлекать граждан из стран Содружества Независимых Государств.

Однако, настаивает Данилов, у граждан других стран СНГ не было такого количества физически состоятельных граждан для свершения такого масштабного замысла по строительству новых городов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что роSSийские оккупационные войска уже вывезли из Украины более 500 тысяч украинских граждан.