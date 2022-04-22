Кремль планировал создать концлагеря для украинцев в Сибири, – Данилов

Осенью 2021-го Шойгу прямо озвучил план построить от 3 до 5 крупных городов от 300 тысяч до миллиона населения.

Кремль планировал создать концлагеря для украинцев в Сибири, – Данилов
Фото: Скріншот відео

РоSSийская верхушка имела планы по депортации значительной части украинцев в концентрационные лагеря на западе Сибири для принудительных работ по строительству новых городов россиянам.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью " Украинской правде".

Он обратил внимание на то, что 6 сентября 2021 года вышла статья Шойгу, которая называлась "О новых городах Сибири".

"Мало кто обратил внимание на эту публикацию, но мы на такие вещи обращаем внимание. Внимательно ее тогда прочитав, мы понимали, что желание за счет наших граждан, именно нашей страны, строить Сибирь, как это уже было неоднократно, у них никогда не исчезнет", – отметил секретарь СНБО.

Шойгу прямо озвучил этот план – построить от 3 до 5 крупных городов от 300 тысяч до миллиона населения.

"Все сообщения, которые нам предоставляла разведка партнеров, были о концлагерях, фильтрационных лагерях, а также физическом уничтожении президента и высшего политического руководства на первом месте", - пояснил Данилов.

По мнению чиновника, в статье Шойгу намекнул о том, что на принудительных работах должны были работать украинцы. РоSSийский министр написал, что к работам должны привлекать граждан из стран Содружества Независимых Государств.

Однако, настаивает Данилов, у граждан других стран СНГ не было такого количества физически состоятельных граждан для свершения такого масштабного замысла по строительству новых городов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что роSSийские оккупационные войска уже вывезли из Украины более 500 тысяч украинских граждан.

По данным западных СМИ, незаконно депортированных украинцев действительно отправляют в самые отдаленные и неблагоприятные регионы РоSSийской Федерации. Их вывозят в Сибирь, Чечню, на Дальний Восток и Северный Кавказ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
За расстрел украинцев РоSSия вручает своим военным медали, - СБУЗа расстрел украинцев РоSSия вручает своим военным медали, - СБУ
Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Сибири: "Задача рашистской орды..."Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Сибири: "Задача рашистской орды..."
В Попасной наши бойцы уничтожили вражеский отряд ливийцев и сирийцев – ДаниловВ Попасной наши бойцы уничтожили вражеский отряд ливийцев и сирийцев – Данилов
Возвращение депортированных украинцев домой будет еще одной войной с РоSSией, – ПодолякВозвращение депортированных украинцев домой будет еще одной войной с РоSSией, – Подоляк
Из роSSийского плена удалось вернуть еще 19 украинцев: в каком они состоянии: «Среди освобожденных есть...»Из роSSийского плена удалось вернуть еще 19 украинцев: в каком они состоянии: «Среди освобожденных есть...»
Состоялся шестой обмен пленными, возвращены 19 украинцевСостоялся шестой обмен пленными, возвращены 19 украинцев
Украинские войска в Попасной уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии, – ДаниловУкраинские войска в Попасной уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии, – Данилов
Большие потери РФ на Слобожанщине, принудительная мобилизация украинцев на Херсонщине, – сводки ГенштабаБольшие потери РФ на Слобожанщине, принудительная мобилизация украинцев на Херсонщине, – сводки Генштаба
«Мы это обязательно сделаем» - Данилов об ударе по Крымскому мосту«Мы это обязательно сделаем» - Данилов об ударе по Крымскому мосту
Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось — ВерещукГуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось — Верещук
Последние новости
Подгружаем последние новости