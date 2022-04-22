Снаряды россиян попали по семи домам в Луганской области, ранены четыре гражданских, - Гайдай

Кроме того, три сотрудника Нацполиции получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска.

За прошедшие сутки, 21 апреля, роSSийская армия предприняла 11 попыток обстрела мирного населения Луганщины. Под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горская община.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Мы имеем два частично разрушенных дома в Северодонецке, два – в Лисичанске, еще три – в других общинах области. Ранения получили четыре жителя Луганщины", – отметил чиновник.

Кроме того, вечером три сотрудника группы быстрого реагирования областной Национальной полиции получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска.

Фото: facebook.com/odalug

Фото: facebook.com/odalug

Также глава ОВА сообщил, что в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу доставлена большая партия медикаментов для оказания помощи жителям региона.

Согласно данным Генштаба ВСУ, оккупанты активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения на Донецком и Таврическом направлениях. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и, силами до батальона, пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное.

Продолжаются оборонительные бои с противником по направлению к населенным пунктам Новотошковское и Попасная. Враг продолжает попытки штурма в районе Марьинки при поддержке артиллерии.