РоSSию и Беларусь ждет разное будущее: в СНБО назвали идеальный вариант конца вторжения рф в Украину

РоSSию и Беларусь ждет разное будущее: в СНБО назвали идеальный вариант конца вторжения рф в Украину

Журналист спросил у чиновника: "Какой вы видите идеальный сценарий окончания войны для Украины?".

Идеальным вариантом окончания войны россии с Украиной было бы возвращение в нашу страну оккупированных Крыма и Донбасса. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что "так и будет". Об этом он сказал в интервью "Суспільному".

Алексей Данилов

Журналист спросил у чиновника: "Какой вы видите идеальный сценарий окончания войны для Украины?".

"Украина – это свободная страна в пределах 1991 года. Так и будет. Крым будет на нашей территории. Те территории, которые сейчас захватили рашисты, вернутся к нам", – ответил он.

Что касается судьбы самой россии, то секретарь СНБО сказал, что она "просто развалится" и этого, после вторжения в Украину, невозможно избежать. При этом россию и Беларусь ждет разное будущее. Беларусь, которая сейчас является пособником страны-агрессора, пойдет по другому сценарию.

По мнению Данилова, в РБ будет смена руководства и после этого соседнее государство станет дружественным к Украине. И этого невозможно избежать, никто не может править вечно. Потому Беларусь будет свободной демократической страной.

"Что касается россии, это большой динозавр, у которого большое тело, большая территория, но очень маленькая голова", – добавил секретарь СНБО.


Александра Павленко, politeka.net

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