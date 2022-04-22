С начала войны в Украине погибли по меньшей мере 21,2 тыс. оккупантов

Генштаб обнародовал данные по потерях врага на 58-е сутки войны.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал статистику потерь роSSийских оккупационных войск в Украине по итогам пятидесяти семи суток противостояния военному вторжению РФ .

По оперативным данным, общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 21 200 человек,

танков – 838 ед.,

боевых бронированных машин – 2162 ед.,

артиллерийских систем – 397 ед.,

РСЗО – 138 ед.,

средства ПВО – 69 ед.,

самолетов – 176 ед.,

геликоп 153 ед.,

автомобильной техники –1523 ед.,

корабли/катера – 8 ед.,

цистерн с ГСМ – 76 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 172,

специальная техника – 27;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе отмечают, что данные не точны.

Напомним, за минувшие сутки украинская противовоздушная оборона поразила 15 целей, из которых 3 самолета и 3 вертолета.