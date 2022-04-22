С начала войны в Украине погибли по меньшей мере 21,2 тыс. оккупантов
Генштаб обнародовал данные по потерях врага на 58-е сутки войны.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал статистику потерь роSSийских оккупационных войск в Украине по итогам пятидесяти семи суток противостояния военному вторжению РФ.
По оперативным данным, общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 апреля ориентировочно составили:
-
личного состава – около 21 200 человек,
-
танков – 838 ед.,
-
боевых бронированных машин – 2162 ед.,
-
артиллерийских систем – 397 ед.,
-
РСЗО – 138 ед.,
-
средства ПВО – 69 ед.,
-
самолетов – 176 ед.,
-
геликоп 153 ед.,
-
автомобильной техники –1523 ед.,
-
корабли/катера – 8 ед.,
-
цистерн с ГСМ – 76 ед.,
-
БПЛА оперативно-тактического уровня – 172,
-
специальная техника – 27;
-
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе отмечают, что данные не точны.
Напомним, за минувшие сутки украинская противовоздушная оборона поразила 15 целей, из которых 3 самолета и 3 вертолета.