С начала войны в Украине погибли по меньшей мере 21,2 тыс. оккупантов

Генштаб обнародовал данные по потерях врага на 58-е сутки войны.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал статистику потерь роSSийских оккупационных войск в Украине по итогам пятидесяти семи суток противостояния военному вторжению РФ.

По оперативным данным, общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 21 200 человек,

  • танков – 838 ед.,

  • боевых бронированных машин – 2162 ед.,

  • артиллерийских систем – 397 ед.,

  • РСЗО – 138 ед.,

  • средства ПВО – 69 ед.,

  • самолетов – 176 ед.,

  • геликоп 153 ед.,

  • автомобильной техники –1523 ед.,

  • корабли/катера – 8 ед.,

  • цистерн с ГСМ – 76 ед.,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 172,

  • специальная техника – 27;

  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе отмечают, что данные не точны.

Напомним, за минувшие сутки украинская противовоздушная оборона поразила 15 целей, из которых 3 самолета и 3 вертолета.

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