На "Азовсталь" россияне сбрасывают бомбы для разрушения бункеров, - Пономарь
Внутри заводских укрытий много раненых, до некоторых добраться невозможно.
РоSSийские военные обстреливают завод "Азовсталь" в Мариуполе с военных кораблей и сбрасывают на него бомбы, способные уничтожить бункер. Об этом в комментарии BBC рассказал один из мариупольских защитников, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.
Он подчеркнул, что подобная взрывчатка вызывает огромные разрушения. При этом внутри бункеров завода есть раненые и погибшие, некоторые мирные жители остаются в ловушке под руинами. Входы в некоторые укрытия заблокированы бетонными плитами, которые невозможно сдвинуть без техники. Гражданские укрываются в подвалах по 80-100 человек в каждом, и среди них есть дети от 3 месяцев.
На вопрос о том, сколько защитников осталось в Мариуполе, Паламарь ответил, что их достаточно для отражения атак.
Пономарь призвал страны или международные организации помочь с эвакуацией мирных жителей и выступить гарантом их безопасности.
"Эти люди многое через что прошли, через военные преступления. Они не доверяют россиянам, они боятся", - отметил Паламар.
Он добавил, что бойцы хотели бы обеспечить и собственную эвакуацию, но о сдаче не может быть и речи.
"Что касается сдачи в обмен на безопасный выход для мирных, то, я надеюсь, мы все знаем, с кем имеем дело. Мы точно знаем, что все гарантии, все заявления РФ ничего не стоят", - заметил азовец.
Напомним, небольшая часть Мариуполя остается неоккупированной россиянами. На заводе "Азовсталь" находится полк "Азов", морпехи, правоохранители, пограничники и мирные жители, в том числе ранены.
Враги мешают нормальной эвакуации, постоянно обстреливают город и штурмуют его. На этой неделе командир 36 бригады морпехов, которая вместе с полком "Азов" защищает Мариуполь, майор Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой применить процедуру изъятия к военным Мариупольского гарнизона и укрывающимся на заводе мирным жителям. Он отметил, что это может быть его последним заявлением, ведь у защитников "осталось всего несколько дней, а то и часов".
Президент Владимир Зеленский говорил, что спасти людей из Мариуполя можно двумя путями: силой, если у нас будет необходимое оружие, или переговорами. Однако РоSSия на дипломатию пока не способна.
Вчера президент РФ Владимир Путин скомандовал министру обороны Сергею Шойгу не штурмовать промышленную зону Мариуполя. В то же время, Путин приказал заблокировать территорию украинского города. Он, согласно цитатам роSSийских медиа, сказал, что стоит сохранить жизнь его оккупантам, и не нужно "лезть в катакомбы".
В тот же день россияне начали сбрасывали на "Азовсталь" бомбы.