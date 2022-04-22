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2022-04-22
С начала войны украинские военные ликвидировали уже около 21 200 оккупантов — Генштаб ВСУ
Армия РФ потеряла 176 самолетов и 838 танков.
© ВМС ВС Украины / Facebook
С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла уже около 21 200 солдат,
Общие боевые потери врага с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 21 200 человек ликвидировано;
- танков – 838 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 162 единицы;
- артиллерийских систем – 397 единиц;
- РСЗО – 138 единиц;
- средства ПВО – 69 единиц;
- самолетов – 176 единиц;
- вертолетов – 153 единиц;
- автомобильной техники – 1523 единицы;
- корабли/катера – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;
- специальная техника - 27;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные по потерям уточняются, подчеркнули в Генштабе.
Анастасия Гурин, ZN.ua