С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла уже около 21 200 солдат, сообщает Генштаб ВСУ.



UBB

[url=http://novostey.com/politic/news962812.html]С начала войны украинские военные ликвидировали уже около 21 200 оккупантов — Генштаб ВСУ - Политика на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/politic/news962812.html>С начала войны украинские военные ликвидировали уже около 21 200 оккупантов — Генштаб ВСУ - Политика на Новостей.COM</a>

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