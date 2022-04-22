С начала войны украинские военные ликвидировали уже около 21 200 оккупантов — Генштаб ВСУ

Армия РФ потеряла 176 самолетов и 838 танков.

С начала войны украинские военные ликвидировали уже около 21 200 оккупантов — Генштаб ВСУ
© ВМС ВС Украины / Facebook

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла уже около 21 200 солдат, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 21 200 человек ликвидировано;
  • танков – 838 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 162 единицы;
  • артиллерийских систем – 397 единиц;
  • РСЗО – 138 единиц;
  • средства ПВО – 69 единиц;
  • самолетов – 176 единиц;
  • вертолетов – 153 единиц;
  • автомобильной техники – 1523 единицы;
  • корабли/катера – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;
  • специальная техника - 27;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные по потерям уточняются, подчеркнули в Генштабе.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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