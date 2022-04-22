”Потерпите, пожалуйста, держитесь!”, – Верещук к тем, кто ожидает эквакуации

Зеленых коридоров сегодня не будет из-за опасности на маршрутах.

”Потерпите, пожалуйста, держитесь!”, – Верещук к тем, кто ожидает эквакуации
Фото: скрин відео

В пятницу, 22 апреля, украинские власти не будут проводить эвакуацию зелеными коридорами, поскольку невозможно обеспечить безопасность.

Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет", – говорится в сообщении на странице чиновника в фейсбуке.

Ирина Верещук обратилась ко всем, кто ждет эвакуации.

"Потерпите, пожалуйста, держитесь!" – попросила вице-премьер.

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