Путин не смог добиться своих грандиозных амбиций на поле боя – Байден

РоSSийскому президенту Владимиру Путину, развязавшему войну против Украины, не удалось реализовать свои амбиции на поле боя. Об этом написал в Twitter президент США Джо Байден.

«Путину не удалось добиться своих грандиозных амбиций на поле боя. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти, а украинские вооруженные силы, к которым присоединились отважные украинские мирные жители, сорвали завоевание Россией их страны», – написал Байден.

