В пятницу гуманитарных коридоров не будет

Эвакуационные маршруты стали очень опасны.

В пятницу гуманитарных коридоров не будет
© ГСЧС

Гуманитарные коридоры для эвакуации людей из оккупированных Россией территорий в пятницу, 22 апреля, не будут открыты, сообщила утром, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет. Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!» – написала она.

Накануне, 21 апреля, пробовали пробить гуманитарные коридоры из трех населенных пунктов Херсонской области, однако оккупанты не прекратили огонь, поэтому коридоры не открылись.

Еще сложнее идут переговоры по эвакуации из Мариуполя, где роSSийская сторона игнорирует договоренности. Правда, вчера в Запорожье прибыли четыре автобуса с людьми, которым удалось выехать из города в среду.


Ирина Знась, ZN.ua

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