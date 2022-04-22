РоSSияне запретили въезд и выезд из Крыма для недопущения срыва призыва, – Генштаб ВСУ

РоSSия на Волынском и Полесском направлениях не проводила активных действий, признаков формирования ее наступательных группировок не обнаружено. Украинские силы и средства ПВО переведены на дежурство в усиленном режиме.

Также усилена охрана штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и складов хранения вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 6 утра 58-х суток героического сопротивления украинского народа роSSийским оккупантам.

На Слобожанском направлении враги продолжают частично блокировать Харьков, производят огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

“На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25-ти батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск вооруженных сил роSSийской федерации", – отметили в сообщении.

В районе населённого пункта Заводы россияне пытаются вести наступление. Враг вышел на северные окраины Дубровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами до батальона пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное.

Продолжаются оборонительные бои с противником по направлению к населенным пунктам Новтошковское и Попасная. Враг продолжает попытки штурма в районе Марьинки при поддержке артиллерии. Одновременно оккупанты усиливают группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.

На Южнобугском направлении противник продолжает оказывать огневое влияние на подразделения Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

Потери РоSSия терпит регулярно.

"По имеющейся информации, 20 апреля этого года, в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил роSSийской федерации (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков. Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшей на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем", - говорится в сообщении Генштаба.

Также известно, что личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, привлеченный к боевым действиям на территории Украины, не получил так называемые боевые средства за март месяц. Поэтому военнослужащие выражают свое недовольство и возмущение.

В целях недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной республики Крым с 30 апреля текущего года выезд и въезд на полуостров оккупантами будет запрещен.

На временно занятых территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение мирных жителей, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис – разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов с территории Украины. Имеются случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак роSSийских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины вместе с зенитчиками Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Национальной гвардии за предыдущие сутки было уничтожено пятнадцать воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и три вертолета.

Напомним, о готовящейся блокировке выезда из оккупированного Крыма украинская разведка предупредила еще в марте. Формальной причиной такого решения роSSийской власти является борьба с "украинскими диверсантами" и предотвращение "терактов".

Реальной – предотвращение бегства, в том числе и граждан РоSSии, массово переселявшихся с начала оккупации.