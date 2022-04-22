Из-за потерь армия РФ вынуждена отправлять боевую технику в тыл на ремонт — Минобороны Британии

На боеспособность оккупационной армии по-прежнему влияют потери, понесенные в первые недели войны, информирует ZN.ua.

Из-за потерь армия РФ вынуждена отправлять боевую технику в тыл на ремонт — Минобороны Британии
© Facebook/Генштаб ВСУ

РоSSия продолжает нести потери в войне против Украины, поэтому пытается восстановить силы и отправляет боевую технику в тыл на ремонт, сообщает Минобороны Британии в Twitter.

«Решение Путина заблокировать завод «Азовсталь», вероятно, указывает на намерение сдержать украинское сопротивление в Мариуполе. Это поможет высвободить силы РФ для развертывания в других местах на востоке Украины. Штурм принес бы большие потери для РФ, что дополнительно сократило бы ее общую боеспособность», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донбассе оккупанты продолжают интенсивные артобстрелы и попытки продвигаться вперед в направлении Красного Лимана, Бугаевки, Барвинкового, Лимана и Попасной.

На боеспособность армии РФ по-прежнему влияют потери, понесенные в первые недели войны, и россияне вынуждены для восстановления боеспособности частей отправлять на ремонт в тыл поврежденную боевую технику, сообщает британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/UuvjA2vlqo

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/XNITVFNqdK

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 22, 2022


Анастасия Гурин, ZN.ua

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