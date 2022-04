Из-за потерь армия РФ вынуждена отправлять боевую технику в тыл на ремонт — Минобороны Британии

РоSSия продолжает нести потери в войне против Украины, поэтому пытается восстановить силы и отправляет боевую технику в тыл на ремонт, сообщает Минобороны Британии в Twitter .

«Решение Путина заблокировать завод «Азовсталь», вероятно, указывает на намерение сдержать украинское сопротивление в Мариуполе. Это поможет высвободить силы РФ для развертывания в других местах на востоке Украины. Штурм принес бы большие потери для РФ , что дополнительно сократило бы ее общую боеспособность», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донбассе оккупанты продолжают интенсивные артобстрелы и попытки продвигаться вперед в направлении Красного Лимана, Бугаевки, Барвинкового, Лимана и Попасной.

На боеспособность армии РФ по-прежнему влияют потери, понесенные в первые недели войны, и россияне вынуждены для восстановления боеспособности частей отправлять на ремонт в тыл поврежденную боевую технику, сообщает британская разведка.