На Харьковщине пограничники "навели" ВСУ на дислокацию оккупантов - врагов и технику уничтожили, - ГПСУ
"В итоге уничтожено немало орков, 3 единицы РСЗО и систему ПВО", - сообщили в Госпогранслужбе.
В Харьковской области пограничники получили информацию о местах сосредоточения роSSийских оккупантов и передали ее Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
"Пограничники получили информацию о местах сосредоточения противника в нескольких населенных пунктах области, в том числе их средств ПВО и артиллерии. Проверив эти данные, охранники границы сразу передали информацию собратьям из Вооруженных сил Украины", - отметили в ГПСУ.
Украинские бойцы нанесли по полученным координатам огневое поражение. Удалось ликвидировать большое количество оккупантов, а также три единицы реактивной системы залпового огня и систему ПВО.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала войны в Украине погибли не менее 21,2 тыс. оккупантов.