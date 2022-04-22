На Харьковщине пограничники "навели" ВСУ на дислокацию оккупантов - врагов и технику уничтожили, - ГПСУ

"В итоге уничтожено немало орков, 3 единицы РСЗО и систему ПВО", - сообщили в Госпогранслужбе.

На Харьковщине пограничники "навели" ВСУ на дислокацию оккупантов - врагов и технику уничтожили, - ГПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

В Харьковской области пограничники получили информацию о местах сосредоточения роSSийских оккупантов и передали ее Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Пограничники получили информацию о местах сосредоточения противника в нескольких населенных пунктах области, в том числе их средств ПВО и артиллерии. Проверив эти данные, охранники границы сразу передали информацию собратьям из Вооруженных сил Украины", - отметили в ГПСУ.

Украинские бойцы нанесли по полученным координатам огневое поражение. Удалось ликвидировать большое количество оккупантов, а также три единицы реактивной системы залпового огня и систему ПВО.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала войны в Украине погибли не менее 21,2 тыс. оккупантов.

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