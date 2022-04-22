Украинские бойцы разнесли артиллерию и ПВО оккупантов на Харьковщине: все подробности

Украинские пограничники в Харьковской области обнаружили места сосредоточения средств ПВО и артиллерии роSSийских оккупантов. По скоплению техники рашистов были нанесены удары.

Противник потерял не только технику, но и немало личного состава. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"На Харьковщине пограничники определили места сосредоточения противника, их средств ПВО и артиллерии. Впоследствии по указанным координатам ВСУ нанесли огневое поражение. В итоге уничтожено немало орков, 3 единицы РСЗО и систему ПВО", - рассказали пограничники.