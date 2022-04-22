ЮНЕСКО отказалась от проведения сессии в Казани

Министерство культуры предлагает перенести сессию во Львов, информирует ZN.ua.

ЮНЕСКО отказалась от проведения сессии в Казани
ЮНЕСКО не будет проводить сессию в Казани
© unesco.org

Комитет ЮНЕСКО удовлетворил требование Министерства культуры и информационной политики Украины и отказался от проведения сессии в роSSийской Казани. Об этом рассказал профильный Александр Ткаченко.

«Еще одна победа культурного фронта. 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани не состоится. Министерство культуры и информационной политики получило информацию о положительном решении по нашему требованию. Благодарен нашему представительству в ЮНЕСКО и коллегам-министрам стран, которые поддержали Украину в этом», - написал Ткаченко.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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