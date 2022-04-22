В "полку 200-х" прибавилось: сводка по потерям РоSSии на войне Украины на 22 апреля

На 58 день достойного сопротивления Украинского народа роSSийским захватчикам, враг понес значительные потери в живой силе – по состоянию на утро 22 апреля они составляют 21200 человек. За сутки прибавилось 200 "200-х".

Об информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:

танков ? 838 ед,

боевых бронированных машин ? 2162 ед,

артиллерийских систем – 397 ед,

РСЗО - 138 ед,

средства ПВО - 69 ед,

самолетов – 176 ед,

вертолетов – 153 ед,

автомобильной техники - 1523 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 172.

Специальная техника – 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.