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2022-04-22
В "полку 200-х" прибавилось: сводка по потерям РоSSии на войне Украины на 22 апреля
На 58 день достойного сопротивления Украинского народа роSSийским захватчикам, враг понес значительные потери в живой силе – по состоянию на утро 22 апреля они составляют 21200 человек. За сутки прибавилось 200 "200-х".
Об информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:
- танков ? 838 ед,
- боевых бронированных машин ? 2162 ед,
- артиллерийских систем – 397 ед,
- РСЗО - 138 ед,
- средства ПВО - 69 ед,
- самолетов – 176 ед,
- вертолетов – 153 ед,
- автомобильной техники - 1523 ед,
- корабли /катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 172.
- Специальная техника – 27.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Отмечается, что в связи с высокой интенсивностью боевых действий, подсчет усложняется и данные по личному составу приблизительны, информирует
Инна Погрибная, Апостроф