В "полку 200-х" прибавилось: сводка по потерям РоSSии на войне Украины на 22 апреля

На 58 день достойного сопротивления Украинского народа роSSийским захватчикам, враг понес значительные потери в живой силе – по состоянию на утро 22 апреля они составляют 21200 человек. За сутки прибавилось 200 "200-х".

Об информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:

  • танков ? 838 ед,
  • боевых бронированных машин ? 2162 ед,
  • артиллерийских систем – 397 ед,
  • РСЗО - 138 ед,
  • средства ПВО - 69 ед,
  • самолетов – 176 ед,
  • вертолетов – 153 ед,
  • автомобильной техники - 1523 ед,
  • корабли /катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 172.
  • Специальная техника – 27.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Отмечается, что в связи с высокой интенсивностью боевых действий, подсчет усложняется и данные по личному составу приблизительны, информирует Апостроф.


Инна Погрибная, Апостроф

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