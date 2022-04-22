Великобритания возобновила тренировки украинских военных – обучают работе с новой техникой

В частности, и обращению с новыми бронированными машинами.

Небольшое количество украинских военных проходит тренировку в военных Великобритании впервые с начала полномасштабной войны с РФ . В этом месяце они начали обучение на бронированных патрульных машинах, подаренных британцами, пишет Reuters со ссылкой на спикера британского премьер-министра.

В целом Великобритания предоставляет украинцам 120 бронированных патрульных машин, в том числе Mastiff, которые используются для разведки и патрулирования. Соединенное Королевство предоставляет защитникам Украины вооружение, которое они ранее не использовали.

"Умно, чтобы они прошли необходимую подготовку, чтобы наилучшим образом использовать его. Мы всегда отдаем себе отчет в том, что воспринимается как эскалация, но очевидно, что эскалацией являются действия режима Путина", – сообщил спикер премьер-министра Великобритании.

Британские военные тренируют украинцев с 2014 года первого вторжения РоSSии в Крым и Восток. В феврале 2022 года обучение было прекращено, якобы чтобы РФ не восприняла это за вмешательство страны НАТО.

The Times писало, что тренировки украинцев британцами были возобновлены в апреле. Тогда британское Минобороны отказалось давать официальный комментарий о возвращении учений.