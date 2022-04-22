МИД Японии опубликовало руководство с официальным заявлением о незаконной оккупации Курил Россией
Это заявление прозвучало впервые за почти 20 лет.
Впервые с 2003 года Япония официально обозначила в Синей книге по дипломатии за текущий год северные территории, то есть южные Курилы, как незаконно оккупированные Россией. Книгу презентовал МИД Японии на заседании правительства в пятницу, сообщило агентство
Формулировка о статусе островов, использованная в Дипломатической синей книге 2022 года, подчеркивает уход Токио от примирительного подхода в общении с Москвой. Теперь Япония вернулась к жесткой позиции в своем многолетнем территориальном споре с РФ, официально заявляя, что четыре северных острова «незаконно оккупированы» Россией.
«Северные территории – это острова, над которыми Япония имеет суверенитет, и являются неотъемлемой частью территории Японии, но сейчас они незаконно оккупированы Россией», – говорится в синей книге.
Спор вокруг островов – Эторофу, Кунасири, Шикотан и группы островов Хабомаи – возник после захвата их Советским Союзом в августе 1945 года.
Также в книге говорится, что роSSийское вторжение в Украину является "возмущающим и таким, которое подрывает фундамент международного порядка не только в Европе, но и в Азии, а нынешние обстоятельства оставляют перспективы результата территориальных переговоров неопределенными".
Правительство Японии решительно требует от РоSSии прислушаться к критике международного сообщества, вывести свои войска из Украины и соблюдать нормы международного права.