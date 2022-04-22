Более 594 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии РФ — Офис генпрокурора

Более 594 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РоSSии. По состоянию на утро 22 апреля официально установленное количество жертв среди детей не изменилось — 208. Однако возросло количество раненых — 386 детей, сообщает Офис генпрокурора.

«Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - отмечается в сообщении.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 120, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 37, Запорожской – 25, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.