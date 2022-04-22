Финляндия уже в ближайшие недели может подать заявку на членство в НАТО

Швеция в скором времени также может принять решение о вступлении в Альянс, информирует ZN.ua.

Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. Об этом заявил заместитель главы Комитета по иностранным делам парламента Финляндии, бывший глава МИД страны Эркки Туомиоя. Кроме того, Швеция в скором времени также может принять решение о вступлении в Альянс, сообщает Helsingin Sanomat.

Отмечается, что финские политики встретились со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом, представителями комитетов по иностранным делам и обороне, а также с министром иностранных дел Швеции Анн Линде и главой Министерства обороны Петером Хультквистом.

«Я сказал, что у Финляндии сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это значит, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной», - сказал Туомиоя.

По словам финского депутата Юси Халла-Ахо, Швецию заинтересовал процесс и принятие решения Финляндией о вступлении в НАТО.

Депутат также добавил, что на заседании комитетов Финляндии и Швеции стало ясно, что шведское правительство пытается ускорить процесс вступления в Альянс.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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