Рухнули один за другим: бойцы ВСУ нанесли мощный удар по роSSийской авиации, видео

самолет, истребитель

Только за минувшие сутки украинским защитникам удалось сбить три вражеских самолета. И это еще не все.

Также, согласно данным Генштаба ВСУ, также за вчерашний день было сбито три вертолета и девять БПЛА. Воздушные цели буквально падали один за другим.

Также сообщается, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак роSSийских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, а также четыре артиллерийские системы.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области, в районе Изюма, сбиты два вражеских истребителя на высоте 6 тыс. метров.


Катерина Петренко, politeka.net

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