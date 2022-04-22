Оккупанты собираются оцепить ВСУ на востоке: актуальная карта боевых действий на Донбассе

Страна-агрессор начинает наступление на Донбасс, применяя ракетные обстрелы, дальнобойные артиллерийские обстрелы и небольшие отряды, разведывающие состояние украинской обороны. Силы РФ сосредоточены возле Изюма, где они не имеют успехов, а также роSSийские оккупационные войска концентрируются между Запорожьем и Донецком.

Издание The New York Times создало карту военных действий на востоке Украины.

Фото: The New York Times

РоSSийские оккупанты разведывают юг и направление на Краматорск. В то же время, их встретили значительные силы обороны Украины к югу от Изюма, где подразделения ВСУ провели контратаки к востоку от Харькова, отвоевав на этой неделе несколько населенных пунктов.

На северо-востоке, близ Северодонецка, оккупационные войска временно заняли город Кременная и продолжают обстреливать Рубежное, находящееся под контролем ВСУ.

"РоSSийские войска могут попытаться направиться в Краматорск и с юго-востока, из-под Донецка, чтобы отрезать украинские войска по двум направлениям. В районах вокруг Донецка в течение последнего месяца шли непрерывные бои, жители сообщали о частых обстрелах", - сказали военные аналитики изданию, информирует Апостроф.

Также захватчики концентрируются между Запорожьем и Донецком. На этом фронте несколько недель было относительно тихо. В то же время, роSSийские оккупационные войска так и не смогли захватить Мариуполь, который уже почти два месяца находится в осаде.


Лиза Бровко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
"Значительные потери": в больницу на Луганщине оккупанты свозят сотни раненых и погибших, новые данные"Значительные потери": в больницу на Луганщине оккупанты свозят сотни раненых и погибших, новые данные
"Охотятся на персональные данные": в Энергодаре оккупанты предлагают пенсионерам "подачку""Охотятся на персональные данные": в Энергодаре оккупанты предлагают пенсионерам "подачку"
Пентагон сообщил о начале поставок Киеву боевых беспилотников GhostПентагон сообщил о начале поставок Киеву боевых беспилотников Ghost
"Ни один человек не придет": глава Херсонщины рассказал о "референдуме", который готовят оккупанты"Ни один человек не придет": глава Херсонщины рассказал о "референдуме", который готовят оккупанты
Почти 200 оккупантов ликвидировали на востоке украинские бойцыПочти 200 оккупантов ликвидировали на востоке украинские бойцы
На временно оккупированной территории Херсонщины оккупанты хотят провести "псевдореферендум", а после - "перепись населения"На временно оккупированной территории Херсонщины оккупанты хотят провести "псевдореферендум", а после - "перепись населения"
"Рабы для россии": мобилизованный из так называемой "ДНР" рассказал, как оккупанты с ним обходились"Рабы для россии": мобилизованный из так называемой "ДНР" рассказал, как оккупанты с ним обходились
Уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея оккупанты вывезли в ДонецкУникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея оккупанты вывезли в Донецк
Оккупанты планируют вывезти зерно из временно захваченных территорий Украины — ДенисоваОккупанты планируют вывезти зерно из временно захваченных территорий Украины — Денисова
С начала вторжения РФ в Попасной погибли более 100 человек, оккупанты контролируют половину городаС начала вторжения РФ в Попасной погибли более 100 человек, оккупанты контролируют половину города
Последние новости
Подгружаем последние новости