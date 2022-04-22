Оккупанты собираются оцепить ВСУ на востоке: актуальная карта боевых действий на Донбассе

Страна-агрессор начинает наступление на Донбасс, применяя ракетные обстрелы, дальнобойные артиллерийские обстрелы и небольшие отряды, разведывающие состояние украинской обороны. Силы РФ сосредоточены возле Изюма, где они не имеют успехов, а также роSSийские оккупационные войска концентрируются между Запорожьем и Донецком.

Издание The New York Times создало карту военных действий на востоке Украины.

Фото: The New York Times

РоSSийские оккупанты разведывают юг и направление на Краматорск. В то же время, их встретили значительные силы обороны Украины к югу от Изюма, где подразделения ВСУ провели контратаки к востоку от Харькова, отвоевав на этой неделе несколько населенных пунктов.

На северо-востоке, близ Северодонецка, оккупационные войска временно заняли город Кременная и продолжают обстреливать Рубежное, находящееся под контролем ВСУ.

"РоSSийские войска могут попытаться направиться в Краматорск и с юго-востока, из-под Донецка, чтобы отрезать украинские войска по двум направлениям. В районах вокруг Донецка в течение последнего месяца шли непрерывные бои, жители сообщали о частых обстрелах", - сказали военные аналитики изданию, информирует Апостроф .

Также захватчики концентрируются между Запорожьем и Донецком. На этом фронте несколько недель было относительно тихо. В то же время, роSSийские оккупационные войска так и не смогли захватить Мариуполь, который уже почти два месяца находится в осаде.